DJI Osmo Mobile 3 готов к съемкам

Длительное время пользователи не верили, что можно на свой смартфон снимать качественные видео без дрожания и прочих проблем. Тогда на рынок пришла компания DJI и показала достаточно качественное решение, которое покорило фанатов и показало, что смартфон можно смело использовать для данной задачи. Новинка под названием DJI Osmo Mobile 3 является настоящим апогеем инженерного дела — вы можете использовать продукт для съемок любой сложности и делать действительно красивые проводки, блоги, обычные видео из путешествий. Устройство достаточно легкое, компактное и его можно брать в путешествие без особого дискомфорта. Стоимость пока что под секретом, но компания DJI ранее радовала нас весьма высоким качеством контента за свои деньги.