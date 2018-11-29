DJI Osmo Pocket стоит довольно дорого

В последнее время на рынке появилось очень много спортивных компактных камер, которые позволяют вам снимать разные события — можно заниматься экстремальными видами спорта и получать от этого удовольствие, а можно просто путешествовать и снимать окружающие красоты. Однако, большая часть таких продуктов стоит больших денег и требует много места в рюкзаке — для батарей, зарядки, штатива и так далее. У новинки под названием DJI Osmo Pocket таких проблем нет — устройство максимально компактное, удобное и легкое. Вы можете таскать его буквально в кармане и не думать даже о дискомфорте. Стоимость продукта составляет 350 долларов, но это цена без дополнительных аксессуаров и прочих бонусов. Вероятно, с полным комплектом цена подберется до 500 баксов или даже выше.