DJI представила RoboMaster EP

Компания DJI известна не только тем, что выпускает достаточно качественные камеры, квадрокоптеры и прочую интересную технику, но и своими роботами, которые можно настраивать и программировать для самых разных задач. К примеру сейчас компания представила свой новый робот под названием RoboMaster EP, который чем-то напоминает танк или около того. Пользователь получает вместе с роботом довольно гибкую систему настройки продукта, в ходе которой вы сможете совершенно спокойно наслаждаться игровых процессом и познавать нечто новое. Более того, пользователь сможет назначать различные команды для данного устройства, что тоже довольно интересно. Цена, конечно, кусается, но это не так уж и страшно на самом деле. Оно того явно стоит.