DJI вернули в продажу Phantom 4

Год назад компания DJI сняла с продажи свой довольно популярный дрон Phantom 4, который пользовался невероятной популярностью на рынке. Это было сделано для того, чтобы новые продукты, которые выходили в продажу, продавались более-менее нормально. Однако теперь ситуация изменилась, ведь рынок немного успокоился и в DJI приняли решение вернуть Phantom 4 в продажу. Устройство выглядит достаточно круто, работает отлично и снимает видео в очень высоком разрешении, плюс это более доступный квадрокоптер, чем более свежие модели. Стоит обратить свое внимание на этот гаджет, если вы хотите купить квадрокоптер и летать много или снимать качественные видео каждый день. Аксессуары для Phantom 4 тоже стоят относительно недорого.