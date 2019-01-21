DOOGEE Y8 отдают по отличной цене

Мы довольно часто рассказываем вам про разные акции, которые позволяют приобрести тот или иной смартфон с хорошими скидками за адекватные деньги. Но, сегодня у нас еще более интересное предложение — новенький смартфон DOOGEE Y8, который выглядит невероятно стильно и современно, продают по предварительной продаже за 69 долларов. Это невероятно крутой продукт, у которого безработный дизайн, производительная начинка, красивый корпус и отличная камера. За такие деньги вы не сможете купить ничего более мощного или привлекательного, в этом просто нет никакого сомнения. Кроме того, после начала официальных продаж цены вырастет до 149 долларов и хотя даже в этом случае продукт будет интересен, сейчас его приобретать намного приятнее. Акция продлится до 31 января. Подробнее об акции