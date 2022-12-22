DaVinci Resolve теперь есть и на iPad

Многие годы компания Apple утверждала, что её планшет iPad Pro является устройством профессионального уровня и что пользователи с таким гаджетом могут забыть об огромном ноутбуке для выполнения множества различных задач. На самом деле это, конечно же, не совсем так — дело в том, что хотя производительность у планшета действительно внушительная, на самом деле не было софта, который бы мог эту производительность раскрыть. Соответственно, пользователи предпочитали устройства другого типа, на которых этот софт был. Но сегодня ситуация кардинально изменилась, потому что производитель официально заявил, что в App Store появилось приложение DaVinci Resolve, которая является чуть ли не лучшим решением для обработки видеоконтента в мире.

В данном приложении многие крупные кинокомпании создают свои фильмы для большого экрана, так что инструментов у софта предостаточно. Другое дело, что никто не гарантирует пользователю все эти инструменты в решении для планшета, плюс из-за веса проекта иногда планшету просто не будет хватать места под контент. Но это всё равно внушительный шаг в сторону развития планшетов компании в сегменте устройств для профессиональной работы — ведь если у пользователя под рукой есть такой мощный и компактный гаджет, то он вполне сможет справиться с поставленной задачей без ноутбука или компьютера под рукой. И это на самом деле важный момент, ведь иногда таскать планшет гораздо проще и удобнее, чем остальные устройства.
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