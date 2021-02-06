DarkFlash представила корпус DLH21 Mini-ITX

DarkFlash DLH21 Mini-ITX представляет собой элегантный корпус с поддержкой систем водяного охлаждения размером 240 мм.

Корпус имеет сетчатые боковые панели для улучшенной вентиляции. DarkFlash DLH21 Mini-ITX предлагает вертикальную систему крепления для видеокарты.

В нижней части корпуса реализована ARGB-подсветка. DarkFlash DLH21 поддерживает материнские платы форм-фактора Mini-ITX.

DarkFlash DLH21 поддерживает видеокарту с длиной до 320 мм и блоки питания SFX или SFX-L, а также кулер ЦП высотой до 134 мм. На панели ввода есть один порт USB Type-C и два порта USB 3.0.

Цена корпуса DarkFlash DLH21 Mini-ITX начинается от 194 долларов.
Комментарии и отзывы DarkFlash DLH21 Mini-ITX
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