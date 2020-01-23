Дата выхода смартфона Motorola Razr перенесена

Motorola анонсировала раскладной смартфон в ноябре прошлого года и было объявлено, что он будет доступен 26 декабря, а поставки начнутся с 9 января. Но вскоре представители компании заявили о том, что предварительные заказы стартуют с 26 января, а на рынке модель появится лишь 6 февраля.

Компания еще не утвердила в каких регионах начнут продавать смартфон, но точно известно, что Motorola готова к предварительным заказам в США и Великобритании. В Китае смартфон появится лишь во втором квартале этого года.

Motorola Razr имеет основной 6,2 дюймовый экран Flex View P-OLED, который поддерживает разрешение Full HD и соотношение сторон 21: 9. В закрытом состоянии пользователи получают доступ к 2,69 дюймовому дисплею с разрешением 800 x 600 пикселей. Motorola Razr имеет подключения 4G LTE, Wi-Fi 802.11ac, GPS и NFC.

Смартфон работает на чипсете Snapdragon 710 с 6 ГБ оперативной памяти и 128 Гб внутренней памяти. Он оснащен двумя камерами: селфи-камера 5 Мп и задняя камера на 16 Мп с сенсором 3 ToF. Емкость аккумулятора составляет 2,510 мАч. Устройство оборудовано сканером отпечатков пальцев. Razr работает на ОС Android 9 Pie.