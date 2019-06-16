Дешевый 5G-аппарат

Оператор планирует ускорить внедрение 5G-технологии, используя при помощи модель многомерного биллинга. Такая система предполагает упрощенный доступ к новым сотовым сетям без замены SIM-карты и номера телефона.В настоящий момент на рынке представлены 5G-смартфоны, которые принадлежат к флагманской категории и стоят примерно 1000 долларов. Поэтому предлагаемый China Mobile продукт, несомненно, заинтересует пользователей, которые захотят подключиться к сетям нового стандарта.От таких устройств не следует ожидать особых изысков и продвинутых функций. Однако на этот раз компания приготовила продукт, довольно интересный с точки зрения технологий. Дело в том, что оператор China Mobile выводит на рынок недорогой смартфон, который будет способен работать в мобильных сетях 5-го поколения.Стоимость новинки составит 290 долларов.