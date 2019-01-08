Дешевый гаджет Pocophone F2

Компания Xiaomi выпустила мощный смартфон по своим функциям. Сканер отпечатков пальцев будет интегрирован в дисплей, как у многих флагманских новинок. Электропитание даст батарея на 3800 мАч. Камера будет представлена четырьмя оптическими блоками, размещенными по вертикали. Что касается электронной начинки, то в ее основу положен новейший топовый чипсет Snapdragon 855 с поддержкой мобильных сетей 5G. Арсенал памяти флагмана состоит из флэш-массива на 64 ГБ/128 ГБ/256 ГБ и 6 ГБ/8 ГБ «оперативки».О стоимости смартфона пока неизвестно.