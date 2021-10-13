Дебют RealmeUI 3.0 на базе Android 12

RealmeUI 3.0 был официально представлен сегодня. Операционная система переработана, работает быстрее и безопаснее. RealmeUI 3.0 имеет более пространственный дизайн, направленный на снижение плотности информации за счет добавления большего количества белого пространства. Иконки стали трехмерными, с добавлением контуров и теней, и стали более красочными, чем в старых версиях 2.0.

Новая тематика Android 12 со сменными цветовыми акцентами уже здесь. Обновлен параметр Always on display - вы можете установить любую фотографию, которую RealmeUI 3.0 преобразует в белый на черном фоне. Талисман Realme «realmeow» также является элементом AoD.

Realme представляет движок AI Smooth Engine, который снижает использование памяти на 30%, одновременно повышая скорость запуска приложений на 13%. Realme сообщает об увеличении заряда батареи на 12%.

Улучшения конфиденциальности позволяют пользователям отправлять изображения без информации о местоположении и данных EXIF. Между тем вы сможете предоставить приложениям доступ к неопределенным местоположениям.

Комментарии и отзывы RealmeUI 3.0
Honor 50 будет стоить 499 евро…
Honor 50 будет стоить 499 евроHonor появится в Европе уже в конце этого месяца, 26 октября. Как сообщается, базовая модель с 6 ГБ ОЗУ и…
Samsung Galaxy M52 5G показали в белой расцветке …
Samsung Galaxy M52 5G показали в белой расцветке Один из заслуживающих доверия источников поделился изображениями еще не представленного смартфона Samsung…
Смартфон Moto G50 5G засветился в бенчмарке …
Смартфон Moto G50 5G засветился в бенчмарке В базе данных тестового приложения Geekbench обнаружились сведения о смартфоне Moto G50 5G, официальная п…
Стала известна цена Google Pixel 6 …
Стала известна цена Google Pixel 6 Сетевые источники поделились подробностями о ценах на смартфоны Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro, которые еще…
Смартфон Nokia G50 5G представят 6 октября…
Смартфон Nokia G50 5G представят 6 октябряКомпания HMD Global объявила о том, что следующая презентация устройств Nokia состоится уже 6 октября. Су…
Huawei полностью зависит от локального рынка…
Huawei полностью зависит от локального рынкаНекоторое время назад аналитики сообщали о том что компания Huawei практически не пострадает от санкций, …
Realme GT Master Exploration Edition получит 65-Вт зарядку…
Realme GT Master Exploration Edition получит 65-Вт зарядкуСетевые источники опубликовали параметры смартфона Realme GT Master Exploration Edition, который еще не б…
Samsung Galaxy A33 выйдет в 2022…
Samsung Galaxy A33 выйдет в 2022Согласно последним утечкам, Samsung Galaxy A33 находится в разработке. Говорят, что он будет выпущен где-…
Лучший флагманский смартфон. Apple iPhone 12 128GBЛучший флагманский смартфон. Apple iPhone 12 128GB
Обзор HONOR 10X Lite. Среднебюджетник с аккумулятором на 5000 мАч и быстрой зарядкой Обзор HONOR 10X Lite. Среднебюджетник с аккумулятором на 5000 мАч и быстрой зарядкой
Обзор CUBOT Max 3 4/64GB. Смартфон с большим дисплеем и NFCОбзор CUBOT Max 3 4/64GB. Смартфон с большим дисплеем и NFC
Обзор vivo Y31. Смартфон с NFC и хорошей автономностьюОбзор vivo Y31. Смартфон с NFC и хорошей автономностью
Обзор BQ 2824 Tank T. Недорогой телефон с датчиком измерения температурыОбзор BQ 2824 Tank T. Недорогой телефон с датчиком измерения температуры
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor