Дебют RealmeUI 3.0 на базе Android 12

RealmeUI 3.0 был официально представлен сегодня. Операционная система переработана, работает быстрее и безопаснее. RealmeUI 3.0 имеет более пространственный дизайн, направленный на снижение плотности информации за счет добавления большего количества белого пространства. Иконки стали трехмерными, с добавлением контуров и теней, и стали более красочными, чем в старых версиях 2.0.

Новая тематика Android 12 со сменными цветовыми акцентами уже здесь. Обновлен параметр Always on display - вы можете установить любую фотографию, которую RealmeUI 3.0 преобразует в белый на черном фоне. Талисман Realme «realmeow» также является элементом AoD.

Realme представляет движок AI Smooth Engine, который снижает использование памяти на 30%, одновременно повышая скорость запуска приложений на 13%. Realme сообщает об увеличении заряда батареи на 12%.

Улучшения конфиденциальности позволяют пользователям отправлять изображения без информации о местоположении и данных EXIF. Между тем вы сможете предоставить приложениям доступ к неопределенным местоположениям.