Дебютировал компактный проектор Kodak Pocket Portable Projector

Состоялся анонс мини-проектора Kodak Pocket Portable Projector, который рассчитан на работу со смартфонами и ноутбуками. Новинка получила разрешение 640 * 360 пикселей и выполнена в плоском корпусе с размерами 76,2 * 76,2 * 20,3 мм. Яркость аппарата составит 75 люмен, а размер изображения может достигать 80 дюймов по диагонали. Предусмотрены интерфейсы HDMI и USB, слот для флеш-карты microSD и 3,5-миллиметровый аудиоразъём. Приобрести мини-проектора Kodak Pocket Portable Projector можно за 200 долларов США.