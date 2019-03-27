Дебютировал смартфон Huawei P30 Lite с тройной камерой и ОС Android 9 Pie

Состоялся анонс флагманского смартфона Huawei P30 Lite с тройной камерой и ОС Android 9 Pie. Гаджет оборудован 6,15-дюймовым экран с разрешением 2312 на 1080 точек и аккумулятором на 3340 мА.ч. Сердцем устройства стал чипсет Kirin 710, 4 ГБ оперативная и 128 ГБ встроенная память. Размеры аппарата составляют: 152,9 * 72,7 * 7,4 мм. Имеются также Wi-Fi 5, NFC, 3,5-мм порт для наушников и разъем USB Type-C. Предлагается новинка в черном, белом и градиентно-бирюзовом цветовом исполнении. О стоимости Huawei P30 Lite пока не сообщается.