Дебютировал смартфон LG Q60 среднего уровня LG Q60 с тройной камерой

Дебютировал новый смартфон среднего уровня LG Q60 с тройной камерой. Новинка оборудована 6,26-дюймовым экраном с разрешением 1520 на 720 точек и соотношением сторон — 19:9. Основой устройства стал восьмиядерный процессор с тактовой частотой 2,0 ГГц и 3 Гбайт ОЗУ. В тыльной части корпуса размещена тройная камера: 16 Мп, 5 Мп и 2 Мп. В верхней части дисплея есть небольшой каплевидный вырез для селфи-камеры, которая оснащена 13 Мп. Имеется также дактилоскопический сканер и аккумулятор на 3500 мА.ч. О стоимости смартфона пока не сообщается.