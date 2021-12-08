DeepCool представляет свою первую игровую мышь MC310

DeepCool, известный мировой бренд, специализирующийся на разработке и производстве компьютерных компонентов, представляет совершенно новую сверхлегкую игровую мышь MC310. MC310 весит всего 75 граммов, верхняя часть корпуса выполнена в виде сот, облегчающих корпус и делающих ее легкой, маневренной и подходящей для динамичного игрового процесса. MC310 - это первое игровое периферийное устройство производства DeepCool, появившееся на рынке, и новое дополнение к списку продукции, расширяющему возможности энтузиастов компьютерных игр.

Игровая мышь MC310 оснащена профессиональными функциями, включая высокоточный оптический датчик с разрешением 12800 точек на дюйм, программное обеспечение позволяет осуществлять настройки множества параметров и записывать макрофункции для всех 7 кнопок. Расширенные функции макросов активируются одним нажатием кнопки. Кроме настройки функций, программное обеспечение позволяет осуществлять настройку RGB подсветки. Благодаря встроенной памяти можно управлять несколькими профилями мыши и легко переключать настройки при необходимости.