DeepCool выпускает корпуса Mid-Tower ATX серии CK

DeepCool, мировой бренд, занимающийся разработкой и производством высокопроизводительных компьютерных компонентов для энтузиастов по всему миру, объявляет о выпуске корпусов Mid-Tower СЕРИИ CK, состоящих из моделей CK500, CK500WH, CK560 и CK560WH. Доступные в черном и белом цветах, все корпуса обеспечивают баланс воздушного потока, бесшумной работы и исключительного охлаждения для современного геймера.

Серия CK предлагает серьезный подход к чистому, гладкому дизайну корпуса компьютера. Любителям, которым нравится минималистичная сплошная передняя панель CK500 и CK500WH, могут быть уверены, что производительность воздушного потока не будет снижена благодаря увеличенным вентиляционным отверстиям на передней, верхней и задней панелях для дополнительного движения воздуха.

Для энтузиастов, которые настаивают на еще большем потоке воздуха, CK560 и CK560WH оснащены уникальной стальной передней панелью с перекрестным рисунком. Все корпуса отличаются чистой эстетикой и соответствуют современному внешнему виду, а также оснащены функциями для дополнительного расширения и обновления оборудования.

Корпусы серии CK обеспечивают легкий доступ к передней панели с помощью простого снятия, открывающего лоток пылевого фильтра. На обеих боковых панелях имеются невыпадающие винты с накатанной головкой механизмом скольжения и блокировки. Гнездо хранилища без инструментов гарантирует, что пользователь может установить до 2x 2,5-дюймовых твердотельных накопителей непосредственно на заднюю панель с эффективным креплением с помощью штифта и 2x 3,5-дюймовых жестких дисков под ними в лотках для дисковых отсеков без инструментов для достаточного и незаметного хранения. Передний ввод/вывод включает в себя: 2x USB 3.0 Type-A, 1x USB 3.1 Type-C, 1x комбинированный аудиоразъем для микрофона.
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