DeepCool выпускает новый корпус Ark 90 Electro Limited Edition

Новенький ARK 90 - это корпус E-ATX со встроенным жидкостным охлаждением с внешним контуром, предназначенный для пользователей, которые предпочитают решения для водяного охлаждения для своих систем.Новый ARK 90 полностью исключает традиционный технический барьер между корпусами с водяным охлаждением DIY, чтобы предоставить пользователям идеальный пользовательский интерфейс. Корпус представляет собой идеальную интеграцию экстремальных минималистских конструкций, стеклянных боковых панелей и RGB-подсветки для обеспечения уникальной визуальной эстетики. ARK 90 поставляется с 4 независимыми слотами охлаждения, доминируя над конкурентами, позволяя пользователям легко создавать свою персонализированную систему с водяным охлаждением.