Deepcool Matrexx 55 Mesh ADD-RGB 4F выглядит очень стильно

Подавляющее большинство производителей компьютерных корпусов делает упор на дизайн и стиль, забывая о важном параметре практичности. Например, многие компании выпускают корпуса со стеклянной панелью спереди, которая полностью не пропускает воздух и ухудшает температуру внутри корпуса. У модели Deepcool Matrexx 55 Mesh ADD-RGB 4F такой проблемы нет, так как производитель поставил на лицевую панель сетку, которая пропускает воздух на вентиляторы лицевой панели и тем самым обеспечивает пользователя необходимым охлаждением комплектующих. Это довольно классный вариант, который явно стоит своих денег и мы настоятельно советуем обратить на него свое внимание, ведь недостатков у новинки просто нет, а это большая редкость.