Deepcool анонсировала сверхлегкую игровую мышь MC310 Ultralight Mouse

Deepcool анонсировала свою новую игровую мышь MC310 Ultralight Mouse. Новинка отличается сверхлегким дизайном, благодаря сотовой структуре с отверстиями. Вес мыши составляет всего 75 граммов.

Мышка MC310 Ultralight Mouse подходит как для правшей, так и левшей. Встроенная подсветка RGB регулируется с помощью фирменного ПО. Там же можно настроить функциональные программируемые кнопки, макросы и другие настройки.

Deepcool MC310 Ultralight Mouse оснащена оптическим датчиком с возможностью регулировки значения DPI до 12800 точек на дюйм. Переключатели Huano отличаются надежностью (10 миллионов нажатий) и быстротой срабатывания.

Игровая мышь DeepCool MC310 Ultralight подключается с помощью гибкого плетеного кабеля USB. Качественные ножки из ПТФЭ обеспечивают плавное скольжение на любой поверхности.

Сверхлегкая игровая мышь Deepcool MC310 Ultralight Mouse оценена в 35 долларов.
Комментарии и отзывы Deepcool MC310 Ultralight Mouse
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