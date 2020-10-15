Deepcool представила новый Micro-ATX корпус Macube 110

Deepcool представила компьютерный корпус Macube 110. Корпус будет доступен в черном и белом исполнении. Macube 110 обеспечивает отличный воздушный поток и поддержку радиаторов жидкостного охлаждения до 280 мм.

Боковая панель корпуса выполнена из закаленного стекла. В нем можно установить материнские платы форм-фактора Mini-ITX и Micro-ATX. Корпус поддерживает до шести 120 мм или четырех 140 мм вентиляторов. Высота процессорного кулера ограничена 165 мм. Максимальная длина видеокарты составляет 330 мм.

Deepcool Macube 110 поддерживает до двух 2,5-дюймовых твердотельных накопителей/жестких дисков и двух 3,5-дюймовых жестких дисков. На передней панели расположены два разъема USB 3.0, 3,5 мм аудиоразъем, кнопка питания и сброса. Кабели, блок питания и накопители скрывает специальный кожух.

Корпус Deepcool Macube 110 доступен по цене 51,59 долларов.
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