Deepcool представила новый корпус MATREXX 50 MESH 4FS

Компания Deepcool представила новый корпус MATREXX 50 MESH 4FS.

MATREXX 50 MESH 4FS может похвастаться эффективной вентиляцией благодаря комплектации четырьмя вентиляторами с трехцветной светодиодной подсветкой. Кроме того, в корпусе можно разместить до шести 120-мм или пяти 140-мм вентиляторов. На передней панели предусмотрены места для монтажа радиаторов СВО до 360 мм, а радиатор 240 мм можно установить на верхней панели.

Корпус оснащён фронтальной сетчатой панелью с пылевым фильтром для обеспечения обильного притока воздуха и устранения перегрева компонентов. На верхней панели расположен фильтр с магнитным креплением. Благодаря такому решению фильтр легко снимается для очистки.

Полноразмерная боковая панель из закаленного стекла толщиной 4 мм обеспечивает хороший обзор компонентов вашего ПК. Корпус оборудован декоративным кожухом, закрывающим блок питания и провода. Прокладка кабелей при сборке и модернизации легка и удобна благодаря вертикальному отсеку шириной 210 мм и зазору для кабелей 24 мм. MATREXX 50 MESH 4FS поддерживает до четырех 2,5-дюймовых твердотельных накопителей и двух 3,5-дюймовых жестких дисков в съемной корзине.

В MATREXX 50 MESH 4FS достаточно пространства, чтобы установить GPU длиной 370 мм, легко разместить воздушный кулер высотой до 165 мм, а в нижней части корпуса помещается блок питания длиной 170 мм. В корпусе могут быть смонтированы материнские платы различного форм-фактора, включая E-ATX.

Рекомендованная цена корпуса MATREXX 50 MESH 4FS составляет 4399 рублей.