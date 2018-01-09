Deepcool выпускает QUADSTELLAR

QUADSTELLAR - первый в мире смарт-корпус для ПК, который революционизировал соглашения, позволяя пользователям настраивать системы освещения RGB и системы рассеивания тепла через APP.

QUADSTELLAR представляет собой стильный, высокотехнологичный корпус для материнской платы E-ATX, нескольких видеокарт, компонентов питания и охлаждения в четырех независимых отсеках для устранения межкамерных помех для рассеивания тепла для достижения максимальной эффективности охлаждения. Каркас корпуса создан с использованием литого алюминия. Это гарантирует, что корпус имеет жесткость и общее качество при сохранении веса.