Deepcool выпускает корпус MATREXX 55 с закаленным стеклом всего за 39 долларов

Deepcool - это компания, которая была построена с целью обеспечить лучшими решениями для ПК для клиентов во всем мире, постоянно добиваясь инновационных прорывов. Основываясь на успешных достижениях в своих предыдущих достижениях, сегодня Deepcool запускает Matrexx 55.Его оснастили боковой панелью из закаленного стекла толщиной в 4мм, которая придает уникальный внешний вид, который будет отлично демонстрировать вашу систему. Он имеет отличные охлаждающие характеристики, благодаря которым ваши комплектующие будут работать более стабильнее и иметь более длительный срок эксплуатации.