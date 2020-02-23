Deepcool выпустила корпус для компактных систем

Matrexx 30 SI это обновленный вариант корпуса Matrexx 30. Отличием является стальные боковые панели.

Корпус предлагает установку материнских плат формата mini-ITX или m-ATX. Видеокарту длиной до 250 мм, а высота процессорного кулера не более 151 мм. Matrexx 30 SI позволяет установить 3.5 дюймовый отсек для HDD. Есть два слота для установки 2,5 дюймовых накопителей и до трех 3,5 дюймовых. Установлен 120 мм вентилятор на задней панели корпуса.

Верхняя панель выполнена без вентиляционных отверстий. Передняя панель предлагает кнопку Power и Reset, а также разъем для наушников и микрофона, USB 2.0 и USB 3.0.

Стоимость корпуса составляет 2500 рублей.