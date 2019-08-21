Dell Alienware представляет новые мониторы с OLED и Nano-IPS

Alienware AW5520QF

Компания Dell представила в рамках международной выставки компьютерных игр Gamescom 2019 четыре монитора.Самая большая модель - Alienware AW5520QF, модель Oled 55 дюймов. Важными характеристиками являются разрешение 4K, частота обновления 120 Гц, скорость отклика 0,5 миллисекунды и цветовой диапазон 98,5% спектра dci-p3. Имеет AMD FreeSync, и пульт дистанционного управления. AW5520QF будет доступен на рынке 30 сентября за 4000 евро .

Alienware AW3420DW и AW2720HF

Также будут два «обычных» монитора Alienware с панелями ips, называемые AW3420DW и AW2720HF, это 34-дюймовый и 27-дюймовый мониторы. 34-дюймовый вариант имеет разрешение 3440 x 1440 и использует изогнутую панель nano-ips, которая может отображать до 98% спектра dci-p3. Частота обновления 120 Гц связана с G-Sync от Nvidia. AW3420DW появится на рынке 28 августа за 1500 евро.

27-дюймовый (AW2720HF) имеет панель Full HD с частотой обновления 240 Гц и время отклика 1 миллисекунда. Цветовая гамма намного меньше до 99% спектра srgb, и также получает FreeSync. Появится на рынке 17 сентября.

Dell S3220DGF

Последний новый игровой монитор - Dell S3220DGF. Эта модель с кривизной 1800R имеет четырехъядерное разрешение HD и частоту обновления 165 Гц, а также имеет сертификат DisplayHDR 400. Он имеет 32-дюймовую панель va и должен отображать не менее 90% спектра dci-p3. S3220DGF получают рекомендованную розничную цену в 600 долларов США,и будет доступен 28 августа.