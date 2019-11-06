Dell Latitude 7220 Rugged Extreme не боится ничего

Давно мы не видели защищенных планшетов, как вдруг компания Dell показала настоящего монстра под названием Dell Latitude 7220 Rugged Extreme. Это танк на рынке планшетов, который не боится ничего — ни падений, ни флаги, ни повышенных или пониженных температур, ни физического воздействия. Фактически, вы можете отправиться с этим устройством в любую точку Земли и спокойно пользоваться всеми функциями продукта без страха остаться без сети или важной для вас информации. Продукт также может похвастаться сертификатами MIL-STD-810G/H и IP-65, которые указывают нам на то, что этот планшет можно использовать практически в любой среде. Вопрос только в том, сколько такое чудо будет стоить и для кого такой продукт будет эффективным.