Dell Mobile Adapter Speakerphones уже в продаже

В последнее время благодаря карантину все технологии, которые были связаны с домашним обучением, конференциями и прочей работой из дома стали куда более популярны среди пользователей. И в компании Dell решили, что нужно бы заняться этим сегментом, чтобы дать возможность пользователям получать наслаждение от того, что происходит на рабочем столе. Для этого был выпущен Dell Mobile Adapter Speakerphones. Этот гаджет позволяет насладиться разговорами и конференциями без целого ряда дополнительных гаджетов. Пользователь просто ставит устройство на стол, после чего получает возможность наслаждаться переговорами в течение длительного времени без каких-либо дополнительных гаджетов. Стоимость устройства пока что не называется.