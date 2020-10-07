Dell Slim Soundbar - самый тонкий саундбар в мире

В последнее время многие пользователи стали использовать саундпады — это весьма простой и эффективный способ получить качественный звук, который при этом не требует много места на столе или на подставке под телевизором. Теперь же в продажу поступил саундбар от компании Dell, который крепится к монитору на специальное крепление и при этом является крайне компактным решением. Это самый компактный саундбар на рынке, так что если вы хотите купить монитор и работать со звуком без использования колонок или чего-то в таком духе, то обязательно стоит присмотреться. Правда, стоит отметить, что крепление для данного саундпада имеется не во всех моделях мониторов, так что говорить о преимуществах продукта пока что рано. Дождемся цены.

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