Dell UltraSharp 27 4K PremierColor создан для дизайнеров

В последнее время крупные производители монитором делают большой упор на своих мониторах, которые предназначены в первую очередь для тех, кто работает с графикой, фото или видео. Специально для этих пользователей был представлен новый монитор под названием Dell UltraSharp 27 4K PremierColor, который оборудован отличным встроенным колориметром. Это позволит пользователю калибровать изображение и получать то качество картинки, которое необходимо для печати или работы с видео. Конечно, стоит такая радость достаточно дорого и если вы хотите получить крутой монитор для работы с графикой, то сэкономить явно не получится. Но, в любом случае, эта модель стоит своих денег на сто процентов — это лучшее решение для работы с графикой.