Dell UltraSharp U2419H стоит 350 баксов

Компания Dell официально представила свой новый монитор Dell UltraSharp U2419H, который понравится потенциальным покупателям своей стоимостью. За монитор просят всего 350 долларов, это относительно недорого для современных продуктов. Разрешение у модели составляет 1920 на 1080 точек, при диагонали в 23,8 дюйма плотность пикселей получается весьма адекватной. Конечно, это не 4К формат, который сейчас набирает бешеную популярность, но для большинства пользователей обычного FullHD будет предостаточно. Да и если вы любите привлекательные устройства на своем рабочем столе, а не страшные мониторы черным корпусом, то Dell UltraSharp U2419H идеально подойдет. У него стильная тыльная панель и ножка с подставкой, минимальные рамки вокруг дисплея и уточненные грани. Отличная новинка, как по мне.