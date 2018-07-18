Dell XPS 13 с новым процессором

Трансформеры в последнее время стали очень популярны на рынке — производители делают неплохие решения, которые подходят и для дома, и для работы в офисе, и для отдыха. Универсальное решение, которое еще и экономит ваши деньги — вы не тратитесь отдельно на планшет и ноутбук, ведь устройство все в одном. Новинка Dell XPS 13 является настоящим эталоном всех гибридов. Здесь есть и стильный дизайн корпуса, который радует глаз и удобен в использовании, есть достаточно производительное железо и стоит такая штука адекватных денег. Если давно хотели работать на современном ноутбуке, а вечером с планшетом смотреть любимые сериалы, то вот вам идеальное решение на все случаи жизни. Обязательно стоит обратить внимание, так как продукт имеет массу настроек и вы можете собрать идеальную модель.