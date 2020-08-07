Dell анонсировала новые мониторы серии S

Компания Dell представила несколько новых моделей мониторов серии S шириной от 27 до 32 дюймов в дизайнерском стиле Platinum Silver.

Мониторы поставляются со встроенными динамиками, 99% цветовым охватом sRGB и технологией AMD FreeSync, которая должна с легкостью справляться как с интенсивными игровыми сессиями, так и с комфортными ночными фильмами. Мониторы компании Dell 32-27 дюймовые с разрешением 4K и 27 с разрешением QHD включают в себя встроенную технологию IPS, которая еще больше расширяет возможности создания творческих работ.

Цены:

  • Монитор 32-дюймовый изогнутый Dell с разрешением 4K - 600 долларов
  • Монитор 27-дюймовый Dell с разрешением 4K - 480 долларов
  • Монитор 27-дюймовый Dell с разрешением QHD - 380 долларов
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