Dell анонсировала новые мониторы серии S

Мониторы поставляются со встроенными динамиками, 99% цветовым охватом sRGB и технологией AMD FreeSync, которая должна с легкостью справляться как с интенсивными игровыми сессиями, так и с комфортными ночными фильмами. Мониторы компании Dell 32-27 дюймовые с разрешением 4K и 27 с разрешением QHD включают в себя встроенную технологию IPS, которая еще больше расширяет возможности создания творческих работ.
Цены:
- Монитор 32-дюймовый изогнутый Dell с разрешением 4K - 600 долларов
- Монитор 27-дюймовый Dell с разрешением 4K - 480 долларов
- Монитор 27-дюймовый Dell с разрешением QHD - 380 долларов