Dell готовит ноутбук для рабочих станций Insane Precision 7770 с 16-ядерным процессором Intel

Похоже, что Dell готовит невероятно быстрый ноутбук для рабочих станций Precision с грядущим процессором Intel W12985 Alder Lake и графическим процессором NVIDIA RTX A6000.

Ноутбук будет оснащен 16 ядерным процессором Intel W12985 Alder Lake. Название этого чипа очень нетрадиционно для Intel. Пока что Intel не выпустила ни одного 16-ядерного чипа для ноутбуков, но они готовят новую линейку Alder Lake-HX, в которой будет использоваться тот же кристалл, что и в настольных вариантах, предлагающий до 16 ядер и 24 потока. Это сделает Intel первым производителем ЦП, который будет использовать 16-ядерный чип для рабочих станций на ноутбуках и не будет использовать конструкцию с сокетом для интеграции таких высокопроизводительных SKU.

Что касается тактовой частоты, процессор Intel W12985 будет работать на базовой частоте 3,2 ГГц и на повышенной частоте 5,0 ГГц. Также на чипе имеется 30 МБ кэш-памяти. Основная проблема с 16-ядерным процессором и процессором с тактовой частотой 5 ГГц будет связана с охлаждением и требованиями к питанию, которые определенно будут высокими.

Dell Precision 7770 Workstation будет использовать новый графический процессор NVIDIA RTX A6000. Теперь RTX A6000 существует в линейке настольных компьютеров с памятью до 48 ГБ, но вариант ноутбука A6000 указан с памятью до 16 ГБ. Графический процессор будет немного быстрее, чем RTX A5500 и вероятно, будет использовать ядро ​​графического процессора GA103. Устройство будет оснащено 256 ГБ памяти DDR5-4800 (64 ГБ x 4) и четырьмя твердотельными накопителями, в том числе основным диском Kingston Fury емкостью 4 ТБ для ОС и тремя твердотельными накопителями Intel P5318M 15.36 TM. Сам дисплей будет 17,3-дюймовым с разрешением 3840x2400 16:10 и яркостью 1000 нит. Учитывая приведенные здесь характеристики, ноутбук определенно будет стоить безумную сумму.
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