Dell представила UltraSharp 40 Curved WUHD

Американский производитель компьютеров Dell недавно анонсировал несколько новых продуктов в своей серии ноутбуков Latitude, в которых используются новые чипы Intel vPro нового поколения и встроенная функция шторки для веб-камеры под названием SafeShutter. Эти ноутбуки созданы для обслуживания клиентов, занимающихся в бизнес-нише. Кроме того, компания также анонсировала изогнутый дисплей UltraSharp 40 WUHD и 34-дюймовый изогнутый монитор для видеоконференцсвязи, который поставляется вместе с 24-дюймовым и 27-дюймовым версиями с плоскими экранами. Естественно, флагманская модель стоит куда дороже, тогда как плоский монитор на 24 дюйма очень доступен. Это позволяет производителю удовлетворить запросы всех пользователей.