Dell представила монитор UltraSharp U3824DW

Dell расширила ассортимент профессиональных мониторов UltraSharp новой моделью — на этот раз это 38-дюймовый ультраширокий дисплей с разрешением 3840x1600 пикселей. Дисплей использует IPS-панель с контрастностью 2000:1 и охватывает 100 процентов цветовых гамм sRGB и REC.709, а также 98 процентов цветовых гамм DCI-P3 и Display P3. К сожалению, его яркость составляет всего 300 кд/м2, и неясно, является ли это 8-битной FRC-панелью или настоящей 10-битной панелью, так как Dell упоминает только поддержку 1,07 миллиарда цветов. При этом монитор использует стандартную подсветку WLED, поэтому здесь нет фантастической подсветки miniLED, и, так как этот дисплей предназначен для работы, он поддерживает только частоту обновления 60 Гц с временем отклика 8 мс.

Ещё среди особенностей решения стоит отметить коммутатор KVM с парой портов USB Type-C — первый порт поддерживает USB PD до 90 Вт, а также режим DP Alt, а второй порт поддерживает только передачу данных по USB 3.2 Gen 2 со скоростью до 10 Гбит/сек. Ещё на тыльной стороне монитора расположено два порта HDMI 2.1 и один порт DP 1.4, плюс имеется пять портов USB 3.2 Gen 2 10 Гбит/сек типа A, два порта USB-C 3.2 Gen 2 10 Гбит/сек, порт Ethernet 2.5 Гбит/сек и аудиоразъём 3,5 мм. Единственная проблема этого монитора в том, что он стоит 1500 долларов и для монитора, который по сути является 2К-монитором широкого формата, это слишком дорогое удовольствие. На рынке без труда можно найти аналоги в три раза дешевле.
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