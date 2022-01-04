Dell представила монитор со встроенной веб-камерой

Сейчас, когда пандемия длится почти третий год, будет справедливо сказать, что видеозвонки в ближайшее время не станут меньшей частью нашей жизни. Поэтому удивительно, что мы не видели больше мониторов, подобных новому U3223QZ от Dell, у которого веб-камера встроена прямо в рамку. И, судя по спецификации, предоставленной компанией, она тоже неплохая. Монитор оснащен датчиком Stravis CMOS от Sony, который может снимать видео 4K HDR со скоростью 30 кадров в секунду или видео 1080p со скоростью 60 кадров в секунду. Он также имеет регулируемое поле обзора, которое вы можете переключать между 65, 78 или 90 градусами в зависимости от того, насколько хорошо ваше окружение видят ваши контакты. Камера автоматически закрывает шторку, если у вас не открыто приложение для видеоконференцсвязи.

На передней панели также есть переключатель, чтобы полностью отключить его. Но лучше всего то, что веб-камера без проблем работает с Windows Hello, поэтому вам не нужно вводить PIN-код каждый раз, когда вы хотите разблокировать компьютер. Что касается самого дисплея, это 31,5-дюймовая панель 4K IPS, сертифицированная DisplayHDR 400 и охватывающая 98 процентов цветовой гаммы DCI-P3. Dell утверждает, что U3223QZ — первый монитор в своем классе с технологией IPS Black. В результате он имеет контрастность 2000:1. Для контекста, большинство панелей IPS имеют коэффициент контрастности 1000:1, поэтому они не отображают черный цвет так хорошо, как панели VA и OLED.