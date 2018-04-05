Dell представила новые потребительские ПК и дисплеи S Series

Dell анонсирует новое семейство Inspiron All-in-Ones, обновленный XPS 15, Inspiron 15 7000 2-в-1 Special Edition, шесть дисплеев S Series, а также наличие и новый цвет для XPS 15 2-in -1.В комплекте с новейшими процессорами Intel Core 8th Gen Core, новые устройства Inspiron и XPS от Dell обеспечивают максимальную мощность для энтузиастов, создателей или любого, кто пытается заняться повседневным списком дел или отдыхать, наблюдая за новейшим шоу Netflix.Сейчас, как никогда, люди смотрят фильмы и телешоу на своих компьютерах с ожиданием полного кинематографического опыта, в том числе звукового и визуального качества, как предполагают создатели.Dell XPS 15 2-в-1 доступен по всему миру, начиная с 1299,99 долларов США, с выпущенной в мае версией оникса.Inspiron 15 7000 2-в-1 Специальный выпуск доступен в США, начиная с $ 1299,99.Inspiron 22 и 24 3000 AIO доступны, начиная с 399,99 долларов США.Семейные мониторы Dell S, будут продаваться начиная с $ 209,99 (S2319H); 199,99 долл. США (S2319HN); 249,99 долл. США (S2419H); 239,99 долл. США (S2419HN); 329,99 долл. США (S2719H); и 319,99 долл. США (S2719HN).