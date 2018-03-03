Dell представила обновленную линейку продуктов

1 марта в Москве прошла презентация Dell, на которой показали обновленную линейку продуктов. В нее вошли: ноутбук Dell XPS 13 (9370), рабочие станции Precision и интерактивная рабочая панель Dell Canvas. Обо всем по порядку.

Dell XPS 13

Dell XPS 13 за время своего релиза успел собрать вокруг себя армию поклонников, которым в первую очередь важна высокая производительность и стильный дизайн. До сих пор данный ноутбук является самым тонким среди 13-дюймовых моделей по версии Principled Technologies. Касательно обновленной модели под номером 9370, то она получила обновленный процессор Intel 8-го поколения с высокой энергоэффективностью, позволяющий проработать ноутбуку до 19 часов 46 минут. Из остальных нововведений здесь установлен дисплей нового поколения InfinityEdge 4K Ultra HD с технологией Dell Cinema: CinemaColor.

Рабочие станции Precision

На Российском рынке Dell XPS 13 (9370) будет продаваться в классической расцветке серебристого цвета с черной отделкой. Цена за минимальную конфигурацию составит 99 999 рублей.Новые рабочие станции Dell Precision 5820 Tower, Precision 7820 Tower и Precision 7920 Tower оснащены процессорами нового поколения Intel Xeon, графикой Radeon Pro следующего поколения и профессиональными видеокартами NVIDIA Quadro. Dell Precision нацелен на комфортную работу в сфере разработки контента виртуальной реальности, автоматизированного проектирования, выполнения задач искусственного интеллекта и взаимодействия с видео 8К. Встроенная технология Dell Reliable Memory Technology Pro обеспечит решение проблемы недостатка памяти во время рабочего процесса, а ПО Dell Precision Optimizer максимально эффективно распорядится производительной мощность системы под каждую задачу.

Рабочие станции Dell Precision 5820 Tower — 140 000 рублей и выше в зависимости от конфигурации

Рабочие станции Dell Precision 7820 Tower — 220 000 рублей и выше в зависимости от конфигурации

Рабочие станции Dell Precision 7920 Tower — 260 000 рублей и выше в зависимости от конфигурации

Рабочие станции Dell Precision 7920 Rack — 315 000 рублей и выше в зависимости от конфигурации

Интерактивная панель Dell Canvas

Цены:Система Dell Canvas — это интерактивная панель, которая служит для работы с графическим контентом. Ее можно подключить к любому компьютеру с ОС Windows 10 и полноценно работать с графическим дизайном, редактированием контента, созданием анимации и тд. Dell Canvas представляет собой 27-дюймовый сенсорный экран с разрешением QHD. Вместе с устройством в комплект поставки входит цифровое перо и поворотная ручка Dell TOTEM, что упростит рабочий процесс. На данный момент Dell Canvas поддерживает работу в 92 профессиональных приложениях. Более того для обеспечения максимального удобства, угол наклона Dell Canvas можно изменить от 10 до 89 градусов как по горизонтали, так и по вертикали. Стоимость Dell Canvas сотставит от 150 000 рублей.