Dell представила три монитора линейки U с технологией LG IPS Blac

Dell объявляет о выпуске трех новых дисплеев серии U. Новинки отличаются фантастической контрастностью, цветом и оснащены технологией отображения нового поколения от LG. Все мониторы уже поступили в продажу, цена мониторов U2723QE и U2723QX составляет 779,99 долларов, а 30-дюймовая модель оценена в 1050 долларов.

Новые 27-дюймовые мониторы Dell — U2723QE и U2723QX — идентичны, за исключением комплектации. Оба монитора предлагают разрешение 3840 x 2160 с панелью LG IPS Black с частотой обновления 60 Гц и коэффициентом статической контрастности 2000:1. Мониторы обеспечивают цветовую гамму 98% DCI-P3, максимальную яркость 400 кд/м², поддержку VESA DisplayHDR 400, заводскую калибровку DeltaE <2 в sRGB и гамму DCI-P3. Оба монитора Dell поддерживают HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 и интерфейс USB-C.

30-дюймовый монитор Dell U3023E оснащен экраном IPS, соотношением сторон экрана 16:10, разрешением 2560 x 1600, частотой обновления 60 Гц, яркостью 400 кд/м², фантастическим цветовым спектром 1B, контрастностью 1000:1, а цветовая гамма охватывает 100% sRGB и 95% DCI-P3. Монитор оснащен портом HDMI, DisplayPort, USB Type-A и Type-C.
Комментарии и отзывы Dell U2723QE
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