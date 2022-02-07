Dell представляет 27- и 30-дюймовые мониторы следующего поколения U-серии

Dell представила новые мониторы серии-U. U2723QE и U2723QX — идентичны, единственная разница между обеими моделями заключается в видеокабеле, входящем в комплект каждой. Две коллекции предлагают разрешение 3840 x 2160 с панелью LG IPS Black, частотой обновления 60 Гц и коэффициентом статической контрастности 2000:1.

По сравнению с предыдущими версиями, коэффициент контрастности значительно улучшил качество, вдвое превысив коэффициент контрастности старых моделей. Дисплеи будут демонстрировать цветовую гамму 98% DCI-P3, стандартную максимальную яркость 400 кд/м², сертификацию VESA DisplayHDR 400, точность цветопередачи DeltaE <2 в sRGB и гамму DCI-P3. Оба монитора Dell поддерживают HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 и интерфейс USB-C с поддержкой внешнего блока питания мощностью 90 Вт.

30-дюймовый монитор Dell U3023E оснащен экраном IPS, соотношением сторон экрана 16:10, размером разрешения 2560 x 1600, частотой обновления 60 Гц, яркостью 400 кд/м², фантастическим цветовым спектром 1B, меньшей контрастностью 1000:1, а цветовая гамма охватывает 100% sRGB и 95% DCI-P3. Dell эстетически спроектировала новый дисплей с узкой рамкой со всех четырех сторон, а прочное основание поддерживает как подъемную, так и поворотную регулировку.

В настоящее время новые мониторы Dell доступны на сайте компании. Коллекция 27-дюймовых мониторов U2723QE и U2723QX продаются по цене 779,99 долларов США. Ориентировочная рекомендованная производителем розничная цена 30-дюймовой модели U3023E составляет 1050 долларов США.