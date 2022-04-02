Dell выпускает 34-дюймовый изогнутый монитор с разрешением 3440x1440

Компания Dell объявила о выпуске нового изогнутого монитора с разрешением 3440x1440.

Dell S3423DWC оснащен панелью VA с яркостью 300 кд/м², коэффициентом контрастности 3000:1 и цветовой гаммой, поддерживающей 99% цветового пространства sRGB. Новинка предлагает частоту обновления экрана 100 Гц и время отклика 4 мс, кроме того, монитор поддерживает технологию AMD FreeSync для более плавной картинки.

Подставка регулируется по высоте, но его нельзя поворачивать. Порты ввода/вывода включают два порта HDMI 2.0, вход USB 3.2 Gen 1 Type-B. и два порта USB 3.2 Gen 1 Type-A, один из которых обеспечивает мощность 10 Вт для зарядки, а также есть порт USB-C, который также поддерживает альтернативный режим DP 1.4, а также USB PD до 65 Вт. В монитор встроены два динамика мощностью 5 Вт. Производитель утверждает, что используемый пластик содержит не менее 25 процентов переработанных материалов.

Цена и доступность изогнутого монитора Dell S3423DWC не раскрыты.
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