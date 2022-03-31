Dell выпустила 34-дюймовый изогнутый 2K монитор S3423DWC

Dell выпустила новый монитор S3423DWC. Это изогнутая 34-дюймовая модель для офиса с разрешением 3440x1440. Модель S3423DWC оснащена панелью VA с яркостью 300 кд/м², коэффициентом контрастности 3000:1 и цветовой гаммой, поддерживающей 99 процентов цветового пространства sRGB. Хотя это дисплей для офиса, хорошая новость заключается в том, что он имеет частоту обновления 100 Гц и время отклика 4 мс, что довольно необычно для его целевого рынка. Также поддерживается AMD FreeSync, хотя частотный диапазон не упоминается.

С точки зрения подключения, основным преимуществом является его единственный порт USB-C, который также поддерживает альтернативный режим DP 1.4, а также USB PD до 65 Вт. Кроме того, он имеет два порта HDMI 2.0, вход USB 3.2 Gen 1 Type-B и два порта USB 3.2 Gen 1 Type-A, один из которых обеспечивает мощность 10 Вт для зарядки.

Благодаря двум USB-входам дисплей может работать как KVM, а также поддерживает режимы «картинка рядом» и «картинка в картинке», когда используется более одного входа. Dell также интегрировала пару динамиков мощностью 5 Вт, но похоже, что аудиовход осуществляется только через HDMI или USB, поскольку разъем 3,5 мм на задней панели дисплея, по-видимому, предназначен только для аудиовыхода.

Подставка регулируется по высоте, но из-за того, что это сверхширокоэкранный дисплей, ее нельзя поворачивать. Dell утверждает, что используемый пластик содержит не менее 25 процентов переработанных материалов.