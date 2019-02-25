Демонстрация нового флагмана LG G8 ThinQ на MWC 2019

Компания LG проделала отличную работу, выпустив очередной флагман LG G8 ThinQ.

В телефоне есть то, что вы ожидаете: как и любой другой премиальный смартфон, который мы видели на MWC, G8 использует один из чипсетов Qualcomm Snapdragon 855, в сочетании с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Все становится более интересным, когда вы начинаете обращать внимание на 6,1-дюймовый 19:9 FullVision OLED-дисплей.

Самое важное то что он служит основным динамиком телефона - здесь нет традиционного динамика. На верхней части экрана телефона рядом с фронтальной камерой, расположилась Z-камера, которая обнаруживает объекты перед ней, испуская луч инфракрасного света и измеряя, сколько времени требуется, чтобы этот свет пришел в норму.

Это помогает для довольно обыденных вещей, таких как изоляция головы от фона при съемке портретных селфи, но LG сделала еще один шаг - теперь вы можете разблокировать G8, держа ладонь перед этой Z-камерой, и даже управлять ею с помощью жестов.