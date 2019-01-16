Демонстрация сканера отпечатка пальцев от Xiaomi

Лин Бин, президент и соучредитель Xiaomi, разместил видео на Weibo, демонстрирующее область сканирования отпечатков пальцев смартфона, которая намного больше, чем текущее решение.

Вы можете настроить палец одним нажатием, а затем разблокировать заблокированный экран нажатием на любое место экрана. По словам Лин Бин, площадь разблокировки составляет 50 мм на 25 мм, что более чем в пять раз превышает площадь UD и более чем в 15 раз превышает стандартный сканер на задней панели, используемый Xiaomi.