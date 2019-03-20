Демонстрационное видео реального Samsung Galaxy Fold

Через месяц после демонстрации Samsung Galaxy Fold, в интернете появилось видео демонстрирующее использования смартфона.

Двухминутный клип из Вьетнама демонстрирует работу устройства как в сложенном, так и в развернутом виде. Одна поразительная деталь - это очевидная складка по середине большого 7,3-дюймового дисплея, и еще неизвестно, будет ли она присутствовать на готовом устройстве.

Распределение веса кажется устойчивым, поскольку пользователю удалось сложить телефон одной рукой, пока он лежал на столе. Galaxy Fold будет работать под управлением One UI версии 1.2 поверх Android 9.0 Pie. Он будет включать новейшие и лучшие компоненты, которые Samsung может предложить, такие как Snapdragon 855 и 12 ГБ оперативной памяти. Напоминаем что Samsung Galaxy Fold будет стоить от 2000 долларов.