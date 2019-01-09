Desire 12s и его функции

Компания HTC выпустила смартфон с необычным дизайном. Смартфон оснащён вытянутым экраном с соотношением сторон 18:9, поддержкой двух SIM-карт, 3,5-мм для наушников и модулем NFC для бесконтактных платежей. За производительность отвечает восьмиядерный процессор Snapdragon 435 с 3 или 4 ГБ оперативной памяти (в зависимости от версии).Если в Desire 12 вся задняя крышка была зеркальной, то в новом Desire 12s она визуально разделена на две половины: глянцевую верхнюю и матовую нижнюю с горизонтальными полосами. Основная камера в смартфоне одна, но оформлена под двойную, что вкупе с её расположением выглядит крайне необычно. Стоимость смартфона составит 226 долларов.