Детские часы HONOR Choice Kids Watch Plus выпустили в России

Отечественные ритейлеры выпустили в продажу детские умные часы HONOR Choice Kids Watch Plus, которые получили функцию трекинга, чтобы отследить местоположение ребенка. Новинка также оснащается HD-камерой и модемом 4G для видеозвонков, телефонной книгой с блокировкой неизвестных номеров, поддержкой GPS, ГЛОНАСС и A-GPS, функциями ИИ, историей перемещений, защитой от пыли и воды в соответствии со степенью IP68, силиконовым ремешком, батареей ёмкостью 850 мАч и временем автономной работы до 24 часов в обычном режиме работы. Рекомендованная цена часов составляет 7499 рублей, но до 24 февраля их можно купить со скидкой в 1000 рублей.