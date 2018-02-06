Digitimes Research рассказали о планшетах

2018-02-06, Автор - Влад Волошин; Продукт - Digitimes Research; [111]
Если верить исследованиям аналитического агенства Digitimes Research, уже в первом квартале 2018 года продажи планшетов сильно упадут. Дело в том, что планшеты сейчас мало кого интересуют, у всех есть смартфоны с крутой начинкой и громадным набором возможностей, большими дисплеями и прочими преимуществами. На фоне этих устройств, планшеты выглядят просто как игрушка с большим дисплеем. И, стоит отметить, планшеты пользователи обновлять не так часов - вы покупаете себе планшет и в течении следующих трех-четырех лет пользуетесь устройством. Все это время компания не продает вам ничего нового и продажи сокращаются. Учитывая, что рынок уже перенасытили, расти продажи не будут и сейчас они стремительно падают до смешных отметок в 30 миллионов устройств за год. Для сравнения - Xiaomi смартфонов продают почти в десять раз больше.


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