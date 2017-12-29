Digma CITI E401 стоит 10000 рублей

Официально анонсирован ноутбук Digma CITI E401, который стоит всего 10000 рублей и за эти деньги вы получаете полноценное решение для офисных задач, работы, общения или учебы. Для студентов, школьников и вообще образовательной среды этот вариант будет наиболее интересным, так как производитель за столь небольшую сумму дает реально крутой аппарат именно для работы. Для игровых задач эта новинка не подходит совершенно, но было бы глупо ожидать от ноутбука за десять тысяч рублей возможность работать с играми. Громадным плюсом является то, что гаджет продается уже в рублях, то есть нам не нужно ждать, пока производитель переведет цену из долларов и так далее. Отличная новость для тех, кто давно хотел себе недорогой и удобный ноутбук, но не удавалось приобрести его от известного производителя.