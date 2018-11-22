Динамик Xiaomi XiaoAI Bluetooth Speaker Portable Edition всего за 465 рублей

Xiaomi запустила новый динамик, который называется XiaoAI Bluetooth Speaker Portable Edition. Динамик Bluetooth XiaoAi отличается округлым дизайном, имеет легкий вес (всего 52г) и миниатюрный размер. Он может легко поместиться в карман.

Для обеспечения высококачественного богатого звука XiaoAI Bluetooth Speaker Portable Edition использует технологию DRC, которая сочетается с динамическим алгоритмом сжатия звука. Это позволяет динамику передавать чистый звук со сбалансированным басом и без искажений на более высоких уровнях. Динамик обладает полезным функциям, таким как вызов, прогноз погоды и многое другое. Пока доступен лишь китайский язык. Гаджет отличается водостойкой конструкцией. Аккумулятор на 480 мАч прослужит 45 дней в режиме ожидания и 4 часа непрерывного воспроизведения с одной зарядкой. Цена составляет всего 49 юаней, около 465 рублей.