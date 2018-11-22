Динамик Xiaomi XiaoAI Bluetooth Speaker Portable Edition всего за 465 рублей

2018-11-22, Автор - Anna; Продукт - Xiaomi XiaoAI Bluetooth Speaker Portable Edition; [114]
Xiaomi запустила новый динамик, который называется XiaoAI Bluetooth Speaker Portable Edition. Динамик Bluetooth XiaoAi отличается округлым дизайном, имеет легкий вес (всего 52г) и миниатюрный размер. Он может легко поместиться в карман.

Для обеспечения высококачественного богатого звука XiaoAI Bluetooth Speaker Portable Edition использует технологию DRC, которая сочетается с динамическим алгоритмом сжатия звука. Это позволяет динамику передавать чистый звук со сбалансированным басом и без искажений на более высоких уровнях. Динамик обладает полезным функциям, таким как вызов, прогноз погоды и многое другое. Пока доступен лишь китайский язык. Гаджет отличается водостойкой конструкцией. Аккумулятор на 480 мАч прослужит 45 дней в режиме ожидания и 4 часа непрерывного воспроизведения с одной зарядкой. Цена составляет всего 49 юаней, около 465 рублей.

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